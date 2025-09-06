مدريد (د ب أ)

مع بداية المرحلة الرابعة من سباق فويلتا الإسباني للدراجات، أعلن فريق إسرائيل تيك تغيير ملابس الدراجين والسيارات والزي الرسمي للفريق.



وبالمثل، شهدت البداية في أفيليس احتجاجات أخرى، حيث رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وطالبوا باستبعاد الفريق من السباق، وهو إجراء لا يمكن لسباق فويلتا للدراجات اتخاذه بمفرده نظرا لامتلاك الفريق مكانا إلزاميا بالمشاركة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.



وذكر فريق إسرائيل :"من أجل إعطاء الأولوية لسلامة دراجينا وبقية المجموعة، وبالنظر إلى الطبيعة الخطرة لبعض الاحتجاجات في سباق فويلتا، زود فريق إسرائيل – بريميير تيك الدراجين بزي رسمي يحمل شعار الفريق لبقية السباق. يظل اسم الفريق إسرائيل – بريميير تيك كما هو، لكن الزي المطبوع عليه الأحرف المختصرة أصبح متوافقا الآن مع قراراتنا السابقة بشأن العلامة التجارية للسيارات والملابس العادية".



يُشار إلى أنه تم يوم الأربعاء الماضي إلغاء المرحلة الحادية عشرة من السباق، وتقرر إنهائها بدون فائز بسبب تواجد عدد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين عند خط النهاية. وتم استئناف السباق في اليوم التالي.









