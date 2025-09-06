الأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر حل الدولتين.. وأمريكا تعلق



وكالات

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 سبتمبر، لتعيد بذلك إحياء عملية تم تعليقها هذا الصيف.

واعتمدت الجمعية قرارًا شفهيًا اقترحته السعودية بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.

وبعد اعتماد القرار الشفوي أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة رفضها له، بزعم أن استئناف المؤتمر سيطيل الحرب في غزة.

وقالت تينج وو، نائبة المستشار السياسي للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن بلادها لن تشارك في المؤتمر.