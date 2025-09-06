إعلان

الأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر حل الدولتين.. وأمريكا تعلق

10:21 ص السبت 06 سبتمبر 2025

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالات

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 سبتمبر، لتعيد بذلك إحياء عملية تم تعليقها هذا الصيف.

واعتمدت الجمعية قرارًا شفهيًا اقترحته السعودية بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.

وبعد اعتماد القرار الشفوي أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة رفضها له، بزعم أن استئناف المؤتمر سيطيل الحرب في غزة.

وقالت تينج وو، نائبة المستشار السياسي للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن بلادها لن تشارك في المؤتمر.

الجمعية العامة للأمم المتحدة قضية فلسطين إسرائيل الولايات المتحدة
