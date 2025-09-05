الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

وكالات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها اليوم، التصريحات والمواقف الاستفزازية التي صدرت عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتهم الباطلة والهجوم غير المبرر على جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعتبرها اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة.

وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية مجدداً مواقف مصر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً الداعمة والمساندة لقضايا وحقوق شعبنا ووقوفها الدائم إلى جانب قطاع غزة ومواطنيه في وجه جرائم الإبادة والتهجير، وتؤكد أن الموقف المصري يلعب دوراً حاسماً في نصرة شعبنا وحقوقه في المحافل كافة ويقف سداً منيعاً لإفشال مخططات التهجير والضم.