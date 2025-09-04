بوتين: إذا فشلت المفاوضات مع كييف سنحقق أهدافنا عسكريا

بكين- (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي عقد في ختام زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى الصين: "إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، فسوف نحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية".

وجدد بوتين /72 عاما/ ثقته في تحقيق النصر في بكين، قائلا إن القوات الروسية تتقدم بنجاح في جميع جبهات القتال، مضيفا أن احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية قد استُنزفت.

كما شكك الرئيس الروسي مجددا في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض، مكررا حجته بأن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت العام الماضي.

ويواصل زيلينسكي قيادة أوكرانيا بموجب حالة الأحكام العرفية، التي تتيح له البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته، وفقا للدستور.

ووصف بوتين الحوار مع زيلينسكي بأنه "طريق مسدود"، لكنه في الوقت نفسه أشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدفع باتجاه عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأكد بوتين أنه يرى "نورا في نهاية النفق" بفضل موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفا: "إذا غلب المنطق، يمكن التوصل إلى نهاية مقبولة للصراع في أوكرانيا".

ولم يوضح بوتين ما قد تبدو عليه هذه النهاية بشكل ملموس، لكنه نفى أن تكون روسيا قد ربطت الضمانات الأمنية لجارتها بمطالب إقليمية مباشرة.