بأسعار مخفّضة.. ترامب يخطط لإطلاق منصة "TrumpRx" لبيع الأدوية

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان موقع إلكتروني مخصص للمستهلكين في الولايات المتحدة لشراء الأدوية" يُسمى "TrumpRx".

وأعلن الرئيس الأمريكي، موافقة شركة "فايزر" على تقديم أسعار مخفضة للغاية للأدوية، قائلا إن الأمريكيين "الذين كانوا يدفعون مبالغ طائلة مقابل الأدوية، سيدفعون الآن أدنى سعر".

وزعم ترامب، أن الأمريكيين تحملوا تكاليف البحث والتطوير "لكوكب الأرض كله.. لقد حملونا تكاليف كل ذلك، ومع ذلك. هم المستفيدون، لكن الأمر يتغير الآن".

وأشار ترامب، إلى أن شركة "فايزر" وافقت على توفير بعض أدويتها الأكثر شعبية لجميع المستهلكين بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100%.

وبحسب "رويترز"، ستبدأ "فايزر"في بيع ادويتها عبر موقع "TrumpRx"مباشرة.

وأوضح المسؤول في البيت الأبيض، أن شركة الأدوية ستعلن كذلك عن منحة بقيمة 70 مليار دولار للبحث والتطوير والتصنيع المحلي في الولايات المتحدة.

وفي يوليو الماضي، طالب الرئيس الأمريكي 17 شركة ادوية بخفض أسعار الأدوية لتتناسب مع الأسعار في الخارج، في سياسة أطلق عليها ترامب "سياسة الدولة الأكثر تفضيلا"، كما طالبهم بتعهدات ملزمة بحلول 29 سبتمبر الجاري.