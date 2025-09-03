إعلان

بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين روس لاختطافهم أطفال أوكرانيين

04:49 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لندن - (د ب أ)

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على والدة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ومسؤولين روس وقائد عسكري على خلفية اختطاف أطفال أوكرانيين وإخضاعهم لإعادة تأهيل قسري.

وتأتي هذه العقوبات عقب ورود تقارير تفيد بأن موسكو رحلت قسرا ما يقرب من 20 ألف طفل أوكراني إلى روسيا وإلى مناطق تسيطر عليها داخل أوكرانيا منذ بداية الحرب في عام 2022، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأفادت أنباء بأن نحو 6 آلاف من هؤلاء قد أُرسلوا إلى شبكة من معسكرات إعادة التأهيل، في إطار مساعي الكرملين لطمس الهوية الثقافية الأوكرانية وإعدادهم للخدمة العسكرية الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على ثمانية أشخاص وثلاث منظمات على خلفية تورطهم في عمليات الترحيل، التي وصفها وزير الخارجية البريطاني بأنها "مشينة".

ومن بين هؤلاء الأشخاص أيماني قديروفا، والدة الزعيم الشيشاني المدعوم من الكرملين رمضان قديروف ورئيسة مؤسسة أحمد قديروف التي يتردد أنها تدير برامج إعادة تأهيل للأطفال الأوكرانيين.

ومن بين الأفراد الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات، اليوم الأربعاء، المسؤولة في وزارة التعليم الروسية أنستازيا أكوراتوفا، والقائد العسكري الشيشاني زاميد تشالاييف، وليلى فاسليفا، ورينات صاديقوف، نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الشباب في منطقة تتارستان الروسية.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: "لا يمكن القبول مطلقا بنزع طفل من بيئته والسعي لطمس تراثه وتربيته قسرا من خلال الأكاذيب والتضليل".

وسبق لعدد هؤلاء الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم الأربعاء، أن خضعوا لعقوبات من دول غربية أخرى، من بينها كندا والاتحاد الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا عقوبات على مسؤولين روس اختطاف أطفال أوكرانيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ