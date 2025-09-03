الولايات المتحدة توجه ضربة قاتلة لسفينة في البحر الكاريبي.. ما السبب؟

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وجهت "ضربة قاتلة" لما تقول إنها سفينة محملة بالمخدرات غادرت فنزويلا.

وزعم روبيو أن السفينة "تديرها منظمة إرهابية تعمل في تجارة المخدرات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل فترة وجيزة في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد سفينة تنقل مخدرات، دون تقديم تفاصيل محددة.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين البلدين، وأفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة نشرت العديد من السفن الحربية قبالة السواحل الفنزويلية على البحر الكاريبي في الأسابيع الأخيرة، مدعية أن هذه الخطوة تهدف إلى اعتراض مهربي المخدرات.

وبالإضافة إلى ذلك، ضاعفت واشنطن المكافأة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى ما يصل إلى 50 مليون دولار، وتقول وزارة العدل الأمريكية إن مادورو متورط في تجارة المخدرات الدولية.

من جانبه، وصف مادورو الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي بأنه "أكبر تهديد" خلال قرن من الزمان.

وقال أمس الاثنين في مؤتمر صحفي مع صحفيين أجانب "فنزويلا تواجه أكبر تهديد شهدته قارتنا في الأعوام الـ100 الماضية، ثماني سفن حربية تحمل 1200 صاروخ وغواصة نووية تستهدف فنزويلا إنه تهديد مبالغ فيه غير مبرر وغير أخلاقي وإجرامي تماما".