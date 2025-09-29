وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي رسميًا عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أنه بموجبها سيعود رفات الأسرى الإسرائيليين فورا لأهاليهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الخطة تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري كما تشمل تدمير بنى حماس العسكرية، مشيرًا إلى الأطراف ستتفق على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة على مراحل.

وتابع: خطتي تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام، وأنا سأترأس شخصيا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير.

وأكد أن مجلس السلام سيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم وحماس لن تكون جزءا منه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم بات "قاب قوسين أو أدنى من حل مشكلة قديمة" في إشارة إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن حديثه لم يعد يقتصر على وقف الحرب في غزة، بل عن "سلام أبدي في الشرق الأوسط".