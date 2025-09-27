تقارير: حماس لم تتلق أي مقترح جديد بشأن استئناف المفاوضات

وكالات

أكد مصدر دبلوماسي مطلع، السبت، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لم تتلق أي مقترح جديد بشأن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد محادثات وصفها بالبناءة والملهمة مع عدد من دول الشرق الأوسط بشأن الأوضاع في غزة.

وأوضح ترامب، أن المفاوضات استمرت 4 أيام بشكل مكثف، مؤكدًا استمرارها طالما تطلب الأمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل يحقق النجاح.

وأشار ترامب إلى أن جميع دول المنطقة منخرطة في هذه المباحثات، لافتًا إلى أن استعادة المحتجزين وتحقيق سلام دائم يمثلان أولوية رئيسية.

وأضاف أن حركة حماس على اطلاع بما يجري من مفاوضات، مبينًا أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة.