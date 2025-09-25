إعلان

"نتنياهو طلب تعيينه".. رسميا ديڤيد زينى رئيسا جديد للشاباك

كتب : مصراوي

11:02 م 25/09/2025

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا بإسرائيل، وافقت على تعيين اللواء ديڤيد زينى رئيسا جديد للشاباك خلفا لرونين بار.

وأكدت اللجنة خلال بيان نشره الموقع العبري، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان طلب من رؤساء جهاز الأمن العام الشاباك القيام بأعمال غير لائقة في نظام ديمقراطي.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم نتنياهو إلى الجنة طلبًا للموافقة على تعيين اللواء المتقاعد ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

ويرفض ديڤيد زينى، عقد صفقات من حركة المقاومة الإسلامية حماس من أجل الأسرى، حيث يرى أنها حرب أبدية ومن أشهر مقولتها وفقًا للموقع الإسرائيلي: "أنا ضد صفقات الرهائن، إنها حرب أبدية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القناة 12 الإسرائيلية نتنياهو الشاباك ديفيد زيني حماس إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا