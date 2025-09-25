"نتنياهو طلب تعيينه".. رسميا ديڤيد زينى رئيسا جديد للشاباك

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا بإسرائيل، وافقت على تعيين اللواء ديڤيد زينى رئيسا جديد للشاباك خلفا لرونين بار.

وأكدت اللجنة خلال بيان نشره الموقع العبري، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان طلب من رؤساء جهاز الأمن العام الشاباك القيام بأعمال غير لائقة في نظام ديمقراطي.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم نتنياهو إلى الجنة طلبًا للموافقة على تعيين اللواء المتقاعد ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

ويرفض ديڤيد زينى، عقد صفقات من حركة المقاومة الإسلامية حماس من أجل الأسرى، حيث يرى أنها حرب أبدية ومن أشهر مقولتها وفقًا للموقع الإسرائيلي: "أنا ضد صفقات الرهائن، إنها حرب أبدية".