صحف عبرية تكشف عن حاكم غزة الجديد

وكالات

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن البيت الأبيض يخطط لتولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إدارة قطاع غزة مؤقتا دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

وقالت هآرتس خلال تقرير نشرته اليوم الخميس، إن مصدر سياسي رفيع المستوى أكد أن البيت الأبيض يخطط لتولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إدارة قطاع غزة مؤقتا.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن 3 مصادر، أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قدّما للقادة العرب والمسلمين خلال اجتماع الثلاثاء، مخططا لإنهاء الحرب في غزة والحكم بعد حماس.

وأكد مصدران، أن ترامب أخبر القادة العرب خلال اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عاجل.

ووفقا لمصدر، فإن ترامب أوضح أنه يقدّم الخطة لأن كل يوم يمر في ظل استمرار الحرب تصبح إسرائيل أكثر عزلة على المستوى الدولي.