عبد العاطي يؤكد رفض مصر لأي مساس بالسيادة السورية

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالسفير توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء.

تبادل الجانبان التقديرات بشأن المشهد السوري، حيث أكد عبد العاطي رفض مصر لأي مساس بسيادة سوريا أو أمن شعبها، مشددا على أن الحل السياسي الشامل الذي يراعي تطلعات جميع مكونات الشعب السوري هو السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار، وبما يعزز من أمن سوريا ووحدتها.

وفي هذا السياق، أدان عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، مجددا الرفض القاطع لأي خروقات لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية.

وأدان وزير الخارجية، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تمثل خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن 1701 وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيزاً للاستقرار.