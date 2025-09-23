وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد عبد العاطي الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين، وترفيع تلك العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة لرئيس وزراء بريطانيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة للبناء على التطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين والتي عكستها الاتصالات المتتالية التى تمت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البريطاني.

وثمن وزير الخارجية الخطوة التاريخية التي اتخذتها المملكة المتحدة للإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم 21 سبتمبر الجارى، مؤكداً أنها رسالة بالغة الأهمية للشعب الفلسطينى تعكس تأكيد المجتمع الدولى على الالتزام بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، منوهاً بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأكد وزير الخارجية، على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة لوضع حد للممارسات الإسرائيلية السافرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستمرار إسرائيل في عرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية.

وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الإيرانى، أكد عبد العاطي أن الجهود الدبلوماسية المصرية ساهمت في التوصل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه فى القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني بينهما، موضحاً أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة سعت إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.