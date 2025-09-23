هيئة بحرية بريطانية: انفجار في محيط سفينة قبالة اليمن

انفجار في محيط سفينة قبالة اليمن

بي بي سي

أبلغت هيئة بحرية بريطانية، الثلاثاء، عن "انفجار" قرب سفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، حيث يستهدف الحوثيون سفن الشحن منذ اندلاع حرب غزة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي إم تي أو" إنها تلقت "بلاغاً عن حادث على مسافة 120 ميلاً بحرياً (نحو 222 كيلومترا) شرق عدن"، مضيفة "أفاد القبطان بسماع دوي انفجار وتناثر مياه قرب السفينة".

ولم تُعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادثة التي وصفتها الهيئة البحرية بأنها "هجوم".

وقالت الهيئة إن السفينة لم تتعرض لأضرار ولم يُصب أفراد طاقمها وهم في طريقهم إلى الميناء التالي، وأضافت "تُجري السلطات تحقيقاً في الحادثة".