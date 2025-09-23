

وكالات

دعت عشرات الدول الغربية إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم مساعدات مالية وكوادر طبية أو معدات لعلاج مرضى غزة في الضفة الغربية.

جاء في بيان مشترك أصدرته كندا: "نناشد إسرائيل بشدة إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية".

وكانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقعة على البيان، ولم تدرج الولايات المتحدة ضمن الدول الموقعة، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر البيان: "نحث إسرائيل أيضا على رفع القيود المفروضة على توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة".

وأعلنت وكالات الإغاثة في أواخر أغسطس أن ندرة المساعدات اللازمة، بما في ذلك الأدوية، لم تصل إلى سكان غزة منذ أن رفعت إسرائيل الحصار المفروض على المساعدات في مايو.

وفي مايو، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار. وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل غزة، وتقول إنها تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الغذائية والإمدادات إلى القطاع.

وأثارت صور الفلسطينيين الجائعين، بمن فيهم الأطفال، غضبا عالميا ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر منذ أكتوبر 2023 عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح سكان غزة بالكامل، وتسبب في أزمة مجاعة.

ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذا الهجوم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.