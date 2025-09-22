بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر

وكالات

وجه السفير البريطاني لدى مصر مارك برايسون ريتشاردسون، رسالة إلى مصر بعد ساعات من إعلان بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين. وقال ريتشاردسون إن الاعتراف البريطاني قرار تاريخي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن جهود دولية منسقة لإحياء مسار السلام.

وأكد ريتشاردسون، في بيان أمس الأحد، أن مصر تلعب بصفتها وسيطا في وقف إطلاق النار والمسار الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دورا محوريا في هذه المرحلة. وقال: "سنواصل العمل عن كثب مع القاهرة والحلفاء الآخرين من أجل تحقيق سلام دائم".

وأوضح السفير البريطاني أن الاعتراف البريطاني يأتي في إطار جهود دولية منسقة تهدف إلى بناء توافق حول إطار للسلام، من شأنه أن يضع الأسس لحل الدولتين، من خلال معالجة مسائل الحوكمة والأمن، وإدخال المساعدات ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي تصريح السفير بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف لندن رسميًا بدولة فلسطين، مشددًا على أن "الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكن السماح بانطفاء هذا النور"، داعيًا حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا، ومؤكدًا أنه "لا مكان لها في أي إدارة أو ترتيبات أمنية مستقبلية".

وبهذا القرار، تنضم بريطانيا إلى دول من بينها كندا وأستراليا وفرنسا (التي أعلنت نيتها الاعتراف في سبتمبر 2025)، لترتفع بذلك الدول المعترفة بفلسطين إلى أكثر من 150 دولة، أي ما يعادل نحو 75% من أعضاء الأمم المتحدة.

وجاءت الخطوة البريطانية بعد انتقادات واسعة لإسرائيل بشأن فشلها في الالتزام بوقف إطلاق النار أو تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.2 مليون فلسطيني أوضاعًا كارثية، مع تسجيل أكثر من 64 ألف قتيل منذ أكتوبر 2023.

