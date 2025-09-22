إعلان

بعد الظهور الأول لهما.. ماذا قال ترامب عن لقائه بـ ماسك؟

08:33 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

ترامب وماسك

background

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحادثته مع قطب الأعمال الملياردير إيلون ماسك خلال تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقال ترامب لمراسلي البيت الأبيض ردا على سؤال على متن رحلة جوية من أريزونا إلى واشنطن: "لقد اقترب إيلون وسلم علي، كان الأمر رائعا، اقترب وتحدثنا قليلا".

ولم يكشف ترامب عن تفاصيل محادثته مع ماسك.

وشوهد ترامب وماسك جالسين معا في جنازة كيرك في ملعب ستيت فارم في جلينديل، أريزونا.

ويعد هذا أول ظهور علني لهما معا منذ الخلاف الذي أعقب رحيل ماسك عن فريق الرئيس الأمريكي.

وبعد مغادرة ماسك منصبه الحكومي، دخل هو وترامب في مواجهة علنية على منصات التواصل الاجتماعي في 5 يونيو.

وادعى رجل الأعمال أنه لولا دعمه، لما فاز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، وأيد فكرة محاولة عزل جديدة لترامب، وانتقد مشروع قانون الإنفاق الذي رعاه البيت الأبيض والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.

من جهته، وصف ترامب ماسك بالجنون، وادعى أنه توقف في مرحلة ما عن أداء واجباته بضمير حي أثناء إشرافه على مكتب كفاءة الحكومة DOGE، وفقا لروسيا اليوم.

