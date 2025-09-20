سوريا: اشتباكات بين الجيش وقوات قسد وأنباء عن إصابات

وكالات

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان، السبت، إنه استهدفت قوات للجيش السوري بطائرة مسيرة في ريف حلب، مؤكدة وقوع إصابات.

وأشارت قسد، إلى أن مسيرة تابعة للجيش السوري استهدفت إحدى نقاطها العسكرية في منطقة دير حافر، دون أن يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت قسد في بيانها، أن قواتها ردّت على الفور بضربات استهدفت مصادر النيران، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الجيش السوري وإجبارهم على الانسحاب.

وحذّرت قسد، من أن ردها على أي اعتداء سيكون حاسما ضد من يحاول استهداف مواقعها ومقاتليها، مؤكدة جاهزيتها الكاملة للتصدي أي عدوان.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن فشل عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية قبل نهاية العام الجاري، قد يدفع تركيا إلى التحرك عسكريا.

واتهم الشرع، بعض الأجنحة في قسد وحزب العمال الكردستاني بعرقلة تنفيذ الاتفاقات، مؤكدا رفضه مطالب "قسد" بشأن اللامركزية.

وصرّح الشرع، بأن قسد تجاهلت دعوة زعيم حزب العمال عبد الله أوجلان، وباتت تشكل تهديدا للأمن القومي للعراق وتركيا، منوّها إلى أن أنقرة امتنعت عن تنفيذ أي هجمات ضدها استجابة للمطالب السورية، غير أنه ألمح إلى أن صبر أنقرة قد ينفد بحلول نهاية العام الجاري ما لم تندمج في الدولة السورية.