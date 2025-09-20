إعلان

إسرائيل تزعم: قصف نحو 100 هدف في قطاع غزة اليوم الماضي

03:17 م السبت 20 سبتمبر 2025

قطاع غزة

تل أبيب- (د ب أ)

زعم سلاح الجو الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليوم الماضي البنية التحتية تحت الأرض ومستودعات الأسلحة وخلايا مسلحين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن الفرقة 98 دمرت فتحات ومبان تم زرع متفجرات حولها ومواقع إطلاق نار في مدينة غزة، كما قامت بتصفية مسلحين،بحسب صحيفة يديعوت احرونوت.

وأضاف "وفي شمال قطاع غزة، تمكنت الفرقة 99 من القضاء على عدد من المسلحين. وفي جنوب قطاع غزة، تعمل فرقة غزة في خانيونس ورفح، وخلال اليوم الماضي دمرت البنية التحتية فوق الأرض وتحتها وتمكنت من تصفية عدد من المسلحين".

يأتي ذلك في إطار عملية الجيش الإسرائيلي التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي لاحتلال مدينة غزة ودفع السكان للنزوح صوب جنوب القطاع ، وسط أزمة إنسانية كارثية حيث بلغ ضحايا المجاعة 442شخصا من بينهم 147طفلا جراء الحصار الإسرائيلي للقطاع.

قطاع غزة تل أبيب إسرائيل
