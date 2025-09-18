"تصاعد أعمدة الدخان".. إسرائيل تعلن سقوط مسيرة في إيلات

وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسيرة أطلقت من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات جنوبي إسرائيل، لافتة إلى أنها أصابت هدفها وتصاعدت أعمدة الدخان من أحد المباني.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من إسقاط طائرة مُسيّرة أُطلقت من الشرق في منطقة إيلات

وأكدت وسائل الإعلام العبري، أن صفارات الإنذار انطلقت بعد إصابة المسيّرة للفندق في إيلات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مقتل 4 جنود في جنوب غزة، فى أول وفيات يتم الإعلان عنها منذ بدء هجومها على مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت قيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية حماس، إن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل غزة لن يكون حريصين على حياتهم طالما قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قتلهم جميعًا.

ووجهت كتائب القسام في بيان لها الخميس، رسالة لجنود جيش الاحتلال بشأن اجتياح قطاع غزة، لافتة إلى أنها "لن تكون لقمة سائغة، وأن حماس جاهزة لإرسال أرواحهم لجهنم، وجرافاتهم ستكون أهدافا للمجاهدين وسببا لزيادة أعداد الأسرى".

وأشارت إلى أن "بدء العملية الإجرامية بمدينة غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت"، مؤكدة أن قوات الاحتلال تدخل في حرب استنزاف ستكلفه أعدادا إضافية من القتلى والأسرى.