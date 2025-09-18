

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه بدأ التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن ما وصفه بـ"تقاسم أراضي قطاع غزة" التي اعتبرها "غنيمة عقارية".

وجاءت أقوال سموتريتش خلال مشاركته في مؤتمر عقاري بمدينة تل أبيب، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية التي أشارت إلى أن حديثه يأتي على خلفية الرؤية المتداولة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تصف إعادة إعمار غزة بأنها "استثمار عقاري مربح".

وتطرق الوزير الإسرائيلي إلى مسألة "اليوم التالي" في قطاع غزة حيث قال: "الخطة مطروحة حاليا على مكتب الرئيس ترامب"، مضيفا أنهم "يدرسون كيف يُصبح هذا المشروع غنيمة عقارية".

وتابع: "لقد بدأتُ بالفعل مفاوضات مع الأمريكيين ولا أقول هذا مازحا، لأننا دفعنا أموالا طائلة لهذه الحرب علينا تقاسم النسب على الأرض، لقد أنجزنا بالفعل مرحلة الهدم، وهي المرحلة الأولى من خطة التجديد العمراني والآن علينا البناء".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الجانب الأمريكي بالخصوص، وفقا لروسيا اليوم.

وتُعد تصريحات الوزير الإسرائيلي أول إشارة رسمية إلى أن خطة ترامب قيد النقاش داخل إسرائيل، رغم ما تواجهه الحكومة من ضغوط دولية متصاعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتحذيرات من العزلة السياسية التي قد تنزلق إليها تل أبيب بسبب حرب غزة.

وكان ترامب صرح في فبراير الماضي للصحفيين بأن السماح بعودة الفلسطينيين إلى القطاع سيكون "خطأ كبيرا"، واصفا غزة بأنها "موقع عقاري ضخم" يمكن للولايات المتحدة امتلاكه وتطويره تدريجيا، على حد قوله.