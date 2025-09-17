وكالات

قال ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة في ملف أوكرانيا من أجل ردع العدوان وتحقيق السلام.

وأضاف الملك تشارلز، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا، "نساند الرئيس ترمب في مسعاه لتحقيق السلام في العديد من الملفات".

واستقبلت العائلة المالكة البريطانية وحرس الشرف العسكري وفرق الخيالة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى قلعة وندسور، اليوم الأربعاء، في مستهل الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، والتي تستمر يومين، حيث يحل ضيفا على الملك تشارلز الثالث.

وكان ولي عهد بريطانيا الأمير وليام وزوجته كاثرين في استقبال ترامب وقرينته، لدى هبوط مروحية "مارين وان" الخاصة بالرئيس الأمريكي في "الحديقة المسوّرة" الخاصة الموجودة بالقلعة.

واصطحب أمير وأميرة ويلز الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى القلعة، حيث استقبلهما الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وتوجه الضيوف إلى القلعة في موكب من العربات التي تجرها الخيول، ومروا بصفوف من الجنود والبحارة والطيارين، بينما عزفت الفرق العسكرية النشيدين الوطنيين الأمريكي والبريطاني.

وتبادل تشارلز وترامب أطراف الحديث في عربة الدولة الأيرلندية، خلال رحلتهما القصيرة إلى ساحة القلعة، حيث تفقد ترامب، برفقة تشارلز، حرس الشرف العسكري.