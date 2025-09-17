وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن الدولي تريد التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار دائم بغزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر بالمجلس.

أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، الأربعاء، حرصها على جعل الأمم المتحدة أقوى، مشيرة إلى أنها تتبنى الإصلاحات التي أعلنها الأمين العام لتفعيل عمل المنظمة.

وقالت بيربوك، في بيان، إن المدنيين يجب ألا يستهدفوا والقانون الدولي الإنساني يضمن حمايتهم وحماية البنى التحتية المدنية، مؤكدة الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار من أجل الإفراج عن الأسرى وإدخال المساعدات.

وأوضحت بيربوك، أنه يجب وقف الحرب في غزة وعلى حماس أن تلقي سلاحها وألا يكون لها دور في مستقبل غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني يمنع استخدام المدنيين والبنى التحية المدنية لأغراض عسكرية.

وذكّرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مجلس الأمن عجز عن التعامل مع الأوضاع في غزة وحل الدولتين وإصلاحه يمثل جزءا من إصلاح الأمم المتحدة، موضحة أن الأمم المتحدة واضحة في موقفها بأنه لا يمكن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بالسلام والمفاوضات ويحق للشعب الفلسطيني إقامة دولته.