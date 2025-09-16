عبد العاطي يؤكد دعم مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في إطار الحرص على دعم جهود التكامل الاقتصادي والتجاري والتعاون القاري بين دول أفريقيا.

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للاتفاقية التي تم تدشينها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019 ورئاسة مصر الحالية لهيئة مكتب الاتفاقية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة، وأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063، مشيراً إلى ما تتيحه من فرص لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتبادل التجاري وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج الأفريقي في الأسواق الخارجية.

وشدد وزير الخارجية على الحرص على مواصلة إسهامها في مجالات بناء القدرات والدعم الفني لسكرتارية الاتفاقية خاصة أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية في دعم الأجندة التنموية القارية من خلال ما تقدمه من خبرات متراكمة في المجالات التجارية والتنموية، فضلاً عن برامج التدريب وبناء القدرات التي تتيحها مصر للأشقاء الأفارقة بما يعكس إسهامها المباشر في تعزيز قدرات القارة على تحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير للدعم المصري المستمر للاتفاقية، مشيداً بالدور الريادي لمصر في دفع قضايا القارة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها الاتفاقية في شتى المجالات، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق مع القاهرة بما يعزز استفادة الدول الأفريقية من الاتفاقية ويخدم أهداف التنمية المشتركة.



وأطلع السكرتير العام وزير الخارجية على أهم مناقشات ومخرجات خلوة وزراء تجارة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الذي تستضيفه مصر خلال الفترة بين 11 إلى 16 سبتمبر 2025.