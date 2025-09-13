إعلان

وزير الخارجية: علينا بذل كل الجهد لإعادة التأكيد على أهمية إعادة فرض القانون الدولي

07:58 م السبت 13 سبتمبر 2025

السفير-الدكتور-بدر-عبدالعاطى-المتحدث-الرسمى-باسم-و

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك أسبابًا مشروعة تتساءل حاليًا عن مصير القانون الدولي ومبادئه وميثاق الأمم المتحدة، في ظل ما تشهده غزة من أعمال قتل وجرائم وإبادة ومجاعة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

وقال "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إنه علينا بذل كل الجهد في إعادة التأكيد على أهمية القانون الدولي واحترامه وفرض احترام ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره البديل العملي الوحيد لقيام حياة مدنية متحضرة في عالم يسوده "شريعة الغابة".

وأضاف أن هناك عناصر كثيرة تندرج في إطار هذا المبدأ، ومنها احترام الرأي العام والمجتمع المدني والديمقراطية، موضحًا أن البعض يتساءل عن أن هناك دولًا غربية لطالما قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنها اليوم تقف خرساء لا تدين ولا تتحرك أمام الانتهاكات السافرة.

وأشار إلى أن الأمر وصل إلى حد أن بعض هذه الدول الغربية التي تدّعي الديمقراطية قامت بتهديد بعض الطلبة والشباب الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم بترحيلهم إذا لم يكونوا يحملون جنسيتها، معتبرًا أن ذلك أمر شديد الخطورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية القانون الدولي الأمم المتحدة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام