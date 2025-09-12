إعلان

مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين

09:45 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

دول مجلس التعاون الخليجي

وكالات

رحب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، إن "اعتماد هذا الإعلان سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ويمثل بارقة أمل نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة".

واليوم الجمعة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

الإعلان المؤلف من 7 صفحات هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".




