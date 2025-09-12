الأمم المتحدة: حل الدولتين أمر يمكن تحقيقه

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش كان واضحًا بشأن ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفًا "وهو أمر يمكن تحقيقه".

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف كافة الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية.

واليوم الجمعة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

الإعلان المؤلف من 7 صفحات هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".







