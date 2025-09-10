قطر: الهجوم على الدوحة قضى على أمل الأسري المتبقين في غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن الغارة التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة قضت على أي أمل للأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

ووصف رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع CNN، الهجوم الإسرائيلي بـ"إرهاب دولة"، موضحًا "لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل.. إنه إرهاب دولة.. لقد تعرضنا للخيانة".

وأكد أنه لا يستطيع التنبؤ برد فعل حماس على أحدث المبادئ الأمريكية لوقف إطلاق النار لو لم تهاجم إسرائيل الدوحة يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يعتقد أن إسرائيل وحماس "ستستنفدان كل فرصهما" للتوصل إلى اتفاق.

وذكر أنه ألتقي بإحدى عائلات الاسرى صباح يوم الهجوم، وأنهم يعولون على هذه الوساطة من أجل وقف إطلاق النار، وليس لديهم أي أمل آخر.

وأشار بن عبد الرحمن، إلى أن كل ما يتعلق بالاجتماع مع حماس معروف جيدا للإسرائيليين والأمريكيين ولم يكن شيئا تخفيه الدوحة، مشددا على أن نتنياهو يقوض أي فرصة للاستقرار والسلام ويجب أن يقدم للعدالة كمطلوب للجنائية الدولية.