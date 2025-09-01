ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 800 قتيل









وكالات

أعلن متحدث باسم الحكومة الأفغانية لوكالة فرانس برس "أ ف ب"، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد لأكثر من 800 قتيل. بينما أُصيب أكثر من 2800 شخص.

وفيما سبق، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على بعد 17 ميلًا من مدينة جلال آباد، القريبة من الحدود مع باكستان، حوالي منتصف ليل يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال شرفات زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية: "بما أن الزلزال ضرب منطقة جبلية نائية، فإن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على المعلومات الدقيقة حول الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".

وأضاف زمان: "لقد أطلقنا عملية إنقاذ واسعة النطاق وجنّدنا مئات الأشخاص للمساعدة في المناطق المتضررة"، وفقا لروسيا اليوم.