تيانجين- (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ويجب إقامة توازن أمني.

وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن الأزمة في أوكرانيا لم تنشأ نتيجة "هجوم"، ولكن نتيجة انقلاب.

وتابع بوتين "اسمحوا لي أن أذكركم في هذا الصدد، بأن هذه الأزمة لم تنشأ نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن نتيجة للانقلاب في أوكرانيا، الذي دعمه وأثاره الغرب".

وأكد بوتين، أن "محاولات الغرب ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي أحد أسباب الأزمة الأوكرانية".

السبب الثاني للأزمة هو محاولات الغرب المستمرة لجذب أوكرانيا إلى الناتو، والتي كما أكدنا مرارا وقلنا على مر السنين، تشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

وأردف بوتين: "روسيا تتبنى في الأزمة الأوكرانية مبدأ أن أمن أي دولة لا يمكن ضمانه على حساب دولة أخرى".

وأشار بوتين، إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا، تفتح الطريق للسلام في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن موسكو تثمن جهود بكين ونيودلهي، وشركاء آخرين لحل الوضع في أوكرانيا.