مقتل 622 وإصابة أكثر من 1500 شخص في زلزال أفغانستان

وكالات

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن الزلزال الذي ضرب البلاد أدى لمقتل ما لا يقل عن 622 شخصًا وإصابة أكثر من 1500 بحسب ما أوردته وكالة رويترز البريطانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن 622 شخصًا قتلوا جراء الزلزال في شرق أفغانستان.

وفيما سبق أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على بعد 17 ميلا من مدينة جلال آباد، القريبة من الحدود مع باكستان، حوالي منتصف ليل يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال شرفات زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية: "بما أن الزلزال ضرب منطقة جبلية نائية، فإن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على المعلومات الدقيقة حول الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".

وأضاف زمان: "لقد أطلقنا عملية إنقاذ واسعة النطاق وجنّدنا مئات الأشخاص للمساعدة في المناطق المتضررة"، وفقا لروسيا اليوم.