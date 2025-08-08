إعلان

حرائق هائلة تلتهم آلاف الأفدنة شمال لوس أنجلوس وتجبر الآلاف على الإخلاء (صور- فيديو)

04:51 م الجمعة 08 أغسطس 2025

حرائق هائلة تلتهم آلاف الأفدنة شمال لوس أنجلوس

القاهرة- مصراوي:

التهم حريق الغابات في جبال شمال لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا آلاف الأفدنة، وأجبر السكان على الإخلاء بعد اشتعاله عصر الخميس.

اندلع حريق كانيون حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، وسرعان ما امتدّ ليشمل أكثر من 4800 فدان من الأراضي بحلول مساء الخميس، وفقًا لإدارة إطفاء مقاطعة فينتورا. وكان الحريق ينتشر شرقًا دون احتواء يُذكر آنذاك.

وانتشر الحريق بشكل كبير خلال ساعة تقريبًا، متسببًا في إحراق مساحة أكبر من ملعب كرة قدم كل ثانيتين، هذا المعدل من الانتشار الناري كفيل بإحراق مساحة تعادل مساحة سنترال بارك في مدينة نيويورك في أقل من 25 دقيقة، حسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتشتعل النيران جنوب بحيرة بيرو مباشرة، وهي خزان يقع في غابة لوس بادريس الوطنية، وعلى طول حدود مقاطعة فينتورا ولوس أنجلوس، على بعد حوالي 40 ميلًا شمال غرب وسط مدينة لوس أنجلوس.

أفاد مسؤولو الإطفاء في وقت متأخر من يوم الخميس بإجلاء نحو 2700 ساكن في مقاطعة لوس أنجلوس، وصدر أمر إخلاء لـ 700 مبنى.

كما صدر تحذير إخلاء لـ 14 ألف ساكن و5000 مبنى آخر - وهو مستوى التأهب الذي يقل عن الأمر.

فيما خفّضت السلطات مستوى الإنذار في مناطق ضمن منطقة فال فيردي من أمر إلى تحذير. وأفاد مسؤولون بأن خمس مناطق في مقاطعة فينتورا تخضع لأوامر إخلاء، بما في ذلك منطقة بحيرة بيرو الترفيهية.

وصرح أندرو دود، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا المجاورة، لوكالة أسوشيتد برس ، بأن مناطق الإخلاء في المقاطعة خالية نسبيًا من السكان، وتم إجلاء 56 شخصًا من منطقة بحيرة بيرو الترفيهية.

وقال داود إن الحريق كان "وضعا ديناميكيا للغاية" ناجما عن الطقس الحار والجاف والتضاريس الوعرة والوقود الجاف، وكان هناك 250 رجل إطفاء على الأرض ينسقون مع المروحيات والدعم الجوي الآخر.

وحثت مشرفة مقاطعة لوس أنجلوس كاثرين بارغر، التي تمثل المنطقة، السكان على إخلاء منازلهم، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت بارغر في بيان: "أدت الحرارة الشديدة وانخفاض الرطوبة في شمال مقاطعتنا إلى ظروف خطيرة، حيث يمكن أن تنتشر النيران بسرعة مثيرة للقلق، إذا طلب منك رجال الإطفاء المغادرة، فارحل دون تردد".

وتُعدّ حرائق الغابات خطرًا معروفًا في كاليفورنيا، لكنّ الظروف المناخية الخطرة التي تُسبّب الحرائق تتزايد بوتيرة متزايدة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة العالم نتيجة تلوث الوقود الأحفوري، في الوقت نفسه، تُوفّر التقلبات الجوية الناجمة عن تغير المناخ المزيد من الوقود الجافّ الذي يُغذّي الحرائق.

يقع حريق كانيون غرب بحيرة كاستايك، وهي منطقة احترقت فيها 10 آلاف فدان بسبب حريق هيوز في يناير، انتشر الحريق بسرعة أيضًا بسبب الرياح العاتية وجفاف النباتات، مما دفع عشرات الآلاف من الناس إلى طلب الإخلاء.

ويأتي حريق كانيون بعد وقت قصير من اندلاع حريق هائل في وسط كاليفورنيا أصبح أكبر حريق غابات في الولاية هذا العام، حيث هدد مئات المنازل واشتعل في غابة لوس بادريس الوطنية.

امتد حريق جيفورد إلى نحو 99,000 فدان بحلول مساء الخميس، وتم احتواؤه بنسبة 15%.

وقد اندلع الحريق نتيجة 4 حرائق أصغر على الأقل اندلعت يوم الجمعة الماضي على طول الطريق السريع 166، مما أدى إلى إغلاق الطريقين شرق سانتا ماريا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110,000 نسمة، في كلا الاتجاهين. وقد أدى الحريق إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل، ولا يزال سببه قيد التحقيق.

امتد دخان حريق جيفورد جنوبًا وشرقًا إلى أجزاء أخرى من جنوب كاليفورنيا ونيفادا، مما أدى إلى تدهور جودة الهواء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشهدت لاس فيجاس يوم الاثنين أسوأ جودة هواء لها منذ أكثر من عامين نتيجةً للدخان.

حريق الغابات حرائق هائلة ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية
