القاهرة- مصراوي:

التهم حريق الغابات في جبال شمال لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا آلاف الأفدنة، وأجبر السكان على الإخلاء بعد اشتعاله عصر الخميس.

اندلع حريق كانيون حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، وسرعان ما امتدّ ليشمل أكثر من 4800 فدان من الأراضي بحلول مساء الخميس، وفقًا لإدارة إطفاء مقاطعة فينتورا. وكان الحريق ينتشر شرقًا دون احتواء يُذكر آنذاك.

وانتشر الحريق بشكل كبير خلال ساعة تقريبًا، متسببًا في إحراق مساحة أكبر من ملعب كرة قدم كل ثانيتين، هذا المعدل من الانتشار الناري كفيل بإحراق مساحة تعادل مساحة سنترال بارك في مدينة نيويورك في أقل من 25 دقيقة، حسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

The Canyon Fire has exploded to over 1100 acres and is 0% contained. Dozens of air assets are helping with the fire in southern California This is in Los Angeles and Ventura County, California. pic.twitter.com/GCngjLz5SF — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 8, 2025

وتشتعل النيران جنوب بحيرة بيرو مباشرة، وهي خزان يقع في غابة لوس بادريس الوطنية، وعلى طول حدود مقاطعة فينتورا ولوس أنجلوس، على بعد حوالي 40 ميلًا شمال غرب وسط مدينة لوس أنجلوس.

أفاد مسؤولو الإطفاء في وقت متأخر من يوم الخميس بإجلاء نحو 2700 ساكن في مقاطعة لوس أنجلوس، وصدر أمر إخلاء لـ 700 مبنى.

كما صدر تحذير إخلاء لـ 14 ألف ساكن و5000 مبنى آخر - وهو مستوى التأهب الذي يقل عن الأمر.

فيما خفّضت السلطات مستوى الإنذار في مناطق ضمن منطقة فال فيردي من أمر إلى تحذير. وأفاد مسؤولون بأن خمس مناطق في مقاطعة فينتورا تخضع لأوامر إخلاء، بما في ذلك منطقة بحيرة بيرو الترفيهية.

BREAKING: Fires erupt as wind-driven infernos rage across LA 🇺🇸



Blazes in Palisades, Sylmar, and Eaton scorch neighborhoods, fueled by strong winds. Homes and structures have been burning near power lines, leaving 200,000+ without power.



Residents flee as fires spread rapidly,… pic.twitter.com/kd1U3h66OJ — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2025

وصرح أندرو دود، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا المجاورة، لوكالة أسوشيتد برس ، بأن مناطق الإخلاء في المقاطعة خالية نسبيًا من السكان، وتم إجلاء 56 شخصًا من منطقة بحيرة بيرو الترفيهية.

وقال داود إن الحريق كان "وضعا ديناميكيا للغاية" ناجما عن الطقس الحار والجاف والتضاريس الوعرة والوقود الجاف، وكان هناك 250 رجل إطفاء على الأرض ينسقون مع المروحيات والدعم الجوي الآخر.

وحثت مشرفة مقاطعة لوس أنجلوس كاثرين بارغر، التي تمثل المنطقة، السكان على إخلاء منازلهم، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت بارغر في بيان: "أدت الحرارة الشديدة وانخفاض الرطوبة في شمال مقاطعتنا إلى ظروف خطيرة، حيث يمكن أن تنتشر النيران بسرعة مثيرة للقلق، إذا طلب منك رجال الإطفاء المغادرة، فارحل دون تردد".

Canyon Fire Update: 11pm



Current information:

Acres: 4856

Containment: 0%

Personnel: 400



The fire continued spreading to the east into Los Angeles County. The Ventura County Fire Department (VCFD) remains in unified command with the Los Angeles County Fire Department with… pic.twitter.com/zZqVh446xB — VCFD PIO (@VCFD_PIO) August 8, 2025

وتُعدّ حرائق الغابات خطرًا معروفًا في كاليفورنيا، لكنّ الظروف المناخية الخطرة التي تُسبّب الحرائق تتزايد بوتيرة متزايدة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة العالم نتيجة تلوث الوقود الأحفوري، في الوقت نفسه، تُوفّر التقلبات الجوية الناجمة عن تغير المناخ المزيد من الوقود الجافّ الذي يُغذّي الحرائق.

يقع حريق كانيون غرب بحيرة كاستايك، وهي منطقة احترقت فيها 10 آلاف فدان بسبب حريق هيوز في يناير، انتشر الحريق بسرعة أيضًا بسبب الرياح العاتية وجفاف النباتات، مما دفع عشرات الآلاف من الناس إلى طلب الإخلاء.

🚨🇺🇸More video from the new

Canyon Fire that started earlier today and has now grown to 1600 acres this is in

Los Angeles and Ventura counties. pic.twitter.com/17hLAmQRc2 — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 8, 2025

ويأتي حريق كانيون بعد وقت قصير من اندلاع حريق هائل في وسط كاليفورنيا أصبح أكبر حريق غابات في الولاية هذا العام، حيث هدد مئات المنازل واشتعل في غابة لوس بادريس الوطنية.

امتد حريق جيفورد إلى نحو 99,000 فدان بحلول مساء الخميس، وتم احتواؤه بنسبة 15%.

Firefighters are working around the clock to contain the Canyon Fire, which has now burned 4,856 acres across parts of Los Angeles and Ventura counties, according to Los Angeles County Fire Department spokesman Engineer Jonathan Torres.



The blaze, which was initially reported at… pic.twitter.com/UG1uhOSqPC — Austin Dave (@AustinDave_) August 8, 2025

وقد اندلع الحريق نتيجة 4 حرائق أصغر على الأقل اندلعت يوم الجمعة الماضي على طول الطريق السريع 166، مما أدى إلى إغلاق الطريقين شرق سانتا ماريا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110,000 نسمة، في كلا الاتجاهين. وقد أدى الحريق إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل، ولا يزال سببه قيد التحقيق.

امتد دخان حريق جيفورد جنوبًا وشرقًا إلى أجزاء أخرى من جنوب كاليفورنيا ونيفادا، مما أدى إلى تدهور جودة الهواء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشهدت لاس فيجاس يوم الاثنين أسوأ جودة هواء لها منذ أكثر من عامين نتيجةً للدخان.