إعلان

إطلاق النار على رجلين بشرطة ولاية بنسلفانيا

09:15 م الخميس 07 أغسطس 2025

إطلاق النار على رجلين بشرطة ولاية بنسلفانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

أعلن الحاكم جوش شابيرو في فعالية خارج فيلادلفيا أنه جرى إطلاق النار على فردين بشرطة ولاية بنسلفانيا صباح اليوم الخميس.

ويتوجه حاكم الولاية إلى موقع الحادث.

وقال شابيرو: "قبل حوالي ساعة في مقاطعة سسكويهانا، تم إطلاق النار على اثنين من شرطة الولاية. أصلي أنا ولوري من أجل الشرطيين"، في إشارة إلى زوجته.

ووقع إطلاق النار في شمال شرقي بنسلفانيا.

وقال لوجان تي. بروز المتحدث باسم شرطة الولاية إن موقع الحادث كان على الطريق 171 قرب قرية طومسون، حوالي 63 كيلومترا شمال سكرانتون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحاكم جوش شابيرو فيلادلفيا إطلاق النار على فردين بشرطة بنسلفانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة