إطلاق النار على رجلين بشرطة ولاية بنسلفانيا

(أ ب)

أعلن الحاكم جوش شابيرو في فعالية خارج فيلادلفيا أنه جرى إطلاق النار على فردين بشرطة ولاية بنسلفانيا صباح اليوم الخميس.

ويتوجه حاكم الولاية إلى موقع الحادث.

وقال شابيرو: "قبل حوالي ساعة في مقاطعة سسكويهانا، تم إطلاق النار على اثنين من شرطة الولاية. أصلي أنا ولوري من أجل الشرطيين"، في إشارة إلى زوجته.

ووقع إطلاق النار في شمال شرقي بنسلفانيا.

وقال لوجان تي. بروز المتحدث باسم شرطة الولاية إن موقع الحادث كان على الطريق 171 قرب قرية طومسون، حوالي 63 كيلومترا شمال سكرانتون.