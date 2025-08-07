تخفف القلق والتوتر.. لهّايات للبالغين تشعل الجدل في الصين

وكالات

تشهد اللهايات المخصصة للبالغين رواجًا متزايدًا في الأسواق الصينية، حيث تُطرح على نطاق واسع كمنتجات يُروَّج لها بقدرتها على تخفيف القلق وتحسين جودة النوم، الأمر الذي أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت وقلق المتخصصين في القطاع الطبي.

وتُشير تقارير من منصات التجارة الإلكترونية إلى أن بعض المتاجر تبيع أكثر من ألفي وحدة شهريًا، في مؤشر واضح على تزايد الإقبال على هذه المنتجات.

وبحسب ما نشرته منصة الأخبار الصينية The Cover، فإن هذه اللهايات تُصمم بحجم أكبر من تلك المخصصة للأطفال، وتُعرض بأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 500 يوان صيني (ما يعادل حوالي 1.4 إلى 70 دولارًا أمريكيًا).

تُسوّق متاجر عدة لهذه المنتجات باعتبارها أدوات فعّالة لتقليل التوتر وتحسين النوم، فيما تزعم جهات أخرى أنها قد تساعد في الإقلاع عن التدخين وتحسين نمط التنفس.

ومع تنامي شعبية هذه المنتجات غير المألوفة، تصاعد الجدل حول الأساس العلمي للمزاعم الصحية المرتبطة بها. وبينما يستمر ترويجها كحلول لتحديات الحياة اليومية، يُبقي المجتمع الطبي موقفه متحفظًا، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى فعاليتها وآثارها المحتملة على المدى الطويل.