الجارديان: 1500 قتيل بهجوم للدعم السريع على مخيم زمزم في إبريل الماضي

وكالات

كشف تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية، الخميس، ان عدد قتلى هجوم ميليشيا الدعم السريع الذي وقع في إبريل الماضي على مخيم زمزم للاجئين بالسودان تجاوز 1500 قتيل.

وقال عضو سابق في إدارة مخيم زمزم بالسودان، أن جثثا كثيرة لم تنتشل من المخيم بعد هجوم قوات الدعم السريع، كما أن نساء كثيرات تعرضن للاختطاف خلال الهجوم وما زلن مفقودات.

وفي إبريل الماضي، استولت قوات الدعم السريع على مخيم زمزم بشمال دارفور بعد هجوم دام أسفر عن مقتل 300 شخص على أقل تقدير ونزوح 400 ألف، بحسب الأمم المتحدة.

وأدانت المنظمات الإنسانية الدولية، الهجوم الذي استهدف المدنيين الذين يواجهون المجاعة، غير أن ميليشيا الدعم السريع نفت الاتهامات واتهمت الجيش بالوقوف وراء الهجوم.