سموتريتش يزور مستوطنة إسرائيلية بالضفة أُخليت قبل 20 عاما

11:29 ص الخميس 07 أغسطس 2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بأن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ومستوطنون يزورون موقع مستوطنة صانور المخلاة منذ 20 عاما قرب مدينة جنين.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن زيارة سموتريتش إلى مستوطنة صانور المخلاة تهدف للتمهيد لإعادة بنائها من جديد.

وقال سموتريتش خلال زيارته مستوطنة صانور، إنه يعمل على تصحيح الأخطاء وستُفرض السيادة على كامل أراضي الضفة الغربية، مضيفا "سنعود إلى الأماكن التي أخليناها في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن سموتريتش التقط صورة في مستوطنة صانور المخلاة قرب جدار كتب عليه "الموت للعرب".

سموتريتش مستوطنة إسرائيلية مدينة جنين
