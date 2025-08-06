ويتكوف يصل إلى موسكو قبل الموعد النهائي للتوصل لاتفاق سلام مع كييف

واشنطن - (أ ب)

وصل المبعوث الخاص الرسمي لواشنطن ستيف ويتكوف إلى موسكو، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الأربعاء، قبل أيام من الموعد النهائي والمهلة المحددة لتوصل روسيا إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وإلا قد تواجه عقوبات اقتصادية قاسية.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة أنباء "تاس" ويتكوف وهو يتحدث أثناء جولة في الصباح الباكر في حديقة زاريادي، التي تقع على بعد مرمى حجر من الكرملين، مع كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وأدى دميترييف دورا رئيسيا في محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الشهور القليلة الماضية، فضلا عن محادثات بين روسيا ومسؤولين أمريكيين، ولم تؤكد موسكو بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته للبلاد.

ورحب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الأول الاثنين بزيارة ويتكوف: "إننا نعتبر (المحادثات مع ويتكوف) مهمة وأساسية ومفيدة للغاية".

وتنتهي المهلة المحددة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبوتين بعد غد الجمعة. وهددت واشنطن بفرض "رسوم جمركية كبيرة" وعقوبات اقتصادية أخرى ما لم تتوقف الحرب في أوكرانيا.

ولم تفلح وعود ترامب وتهديداته واستمالاته حتى الآن في تغيير موقف الكرملين، وما زال الجمود الدبلوماسي الثابت مستمرا، وتفقد في تلك الأثناء أوكرانيا المزيد من الأرض على الجبهة، إلا أنه لا تلوح في الأفق علامة على انهيار في دفاعاتها.