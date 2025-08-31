

وكالات

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل في شيكاغو بإجراءات الرقابة الفيدرالية إذا لم تقم السلطات المحلية باستعادة النظام والحد من الجريمة.

وكتب ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "قُتل 6 أشخاص وأصيب 24 بطلق ناري في شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بينما صرح حاكم إلينوي الضعيف والبائس بأنه لا يحتاج إلى مساعدة في منع الجريمة إنه مجنون من الأفضل له تحسين الوضع بسرعة، وإلا سنتدخل".

وسبق أن أبدى ترامب انفتاحا على اتخاذ إجراءات مشابهة لنشر الحرس الوطني في واشنطن، في مدن كبرى أخرى.

وعارض ذلك بشكل خاص عمدة أكبر مدينة في إلينوي، شيكاغو، براندون جونسون، الذي طلب من مرؤوسيه مقاومة أي محاولات محتملة من السلطات الفيدرالية للسيطرة على المدينة "بأي وسيلة ممكنة"، وفقا لروسيا اليوم.

على الأرجح أن الوثيقة التي وقعها العمدة ذات طبيعة رمزية، كما يشير إلى ذلك غموض الصيغ المستخدمة وعدم وجود صلاحيات كافية، وفقا لروسيا اليوم.

والأحد 24 أغسطس، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعتزم نشر عسكريين في شيكاغو بناء على خطط الرئيس دونالد ترامب.

ووعد ترامب في وقت سابق بالتعامل مع الجريمة في شيكاغو ونيويورك، وجعل بقية مدن الولايات المتحدة "آمنة للغاية"، حيث صرح بأن سكان شيكاغو بما في ذلك "السيدات الأمريكيات من أصل إفريقي"، يصرخون مطالبين إياه باستهداف مدينتهم.