زعيم كوريا الشمالية يعزي أسر الجنود القتلى بالحرب الروسية الأوكرانية



سول- (د ب أ)

قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون العزاء لأفراد عائلات الجنود الكوريين الشماليين الذين تم نشرهم في روسيا وقتلوا خلال الحرب مع أوكرانيا، وذلك في مراسم تكريم ومنح أوسمة لأفراد خدمة العمليات الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم السبت.

جاءت هذه الفعالية قبل أيام من سفر كيم إلى الصين لحضور موكب عسكري واسع النطاق يوم الأربعاء المقبل بجانب الرئيس الصيني شي جين بينح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحضر زعيم كوريا الشمالية يوم الجمعة المراسم الثانية لتكريم الجنود الذين شاركوا في الحرب، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ويقول خبراء إنه بإقامة مثل هذه المراسم، يبدو أن كوريا الشمالية أرادت تسليط الضوء على تضحية القوات الكورية الشمالية خلال الحرب قبل قمة كيم المحتملة مع بوتين في الصين.

وتمت إقامة مراسم التكريم بعد حوالي أسبوع من تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية في 22 أغسطس الجاري بشأن إقامة أول مراسم من هذا النوع في بيونج يانج. وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية كيم وهو يضع ميداليات البطولة بجانب صور 101 جندي قتلوا أثناء القتال.

وقال كيم: "لجميع عائلات الشهداء، أعرب مجددا عن أسفي لفشلي في إنقاذ الأرواح الغالية لضباطنا وجنودنا الذين سقطوا في ساحات المعركة في أرض أجنبية، وأنا حزين للغاية لأنني لم أتمكن من إعادتهم أحياء إلى هنا".