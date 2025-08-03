إعلان

رئيس الوزراء الباكستاني: لا نقبل أي اعتداء على إيران

01:25 م الأحد 03 أغسطس 2025

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، دعم بلاده لإيران وحقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية، ورفض أي اعتداء عليها.

وقال شريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "لا نقبل أي اعتداء على إيران ويجب وضع حد للإرهاب وحماية حدودنا".

واعتبر أن إيران استطاعت أن تدافع عن نفسها ووجهت ضربة للعدو بالصواريخ.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، أن باكستان تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 10 مليارات دولار.

واستقبل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى باكستان تستغرق يومين، في مقر رئاسة الوزراء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهباز شريف باكستان إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة