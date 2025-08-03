رئيس الوزراء الباكستاني: لا نقبل أي اعتداء على إيران

وكالات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، دعم بلاده لإيران وحقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية، ورفض أي اعتداء عليها.

وقال شريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "لا نقبل أي اعتداء على إيران ويجب وضع حد للإرهاب وحماية حدودنا".

واعتبر أن إيران استطاعت أن تدافع عن نفسها ووجهت ضربة للعدو بالصواريخ.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، أن باكستان تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 10 مليارات دولار.

واستقبل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى باكستان تستغرق يومين، في مقر رئاسة الوزراء.