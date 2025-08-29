

وكالات

قال عضو بلجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي، إن قرار تركيا بإغلاق مجالها الجوي أمام إسرائيل وقطع العلاقات الاقتصادية معها سيزيدان غلاء المعيشة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، كما قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقال فيدان: "قطعنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل ولا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى موانئها ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".