إعلان

نائب بالكنيست: قرار تركيا إغلاق مجالها الجوي سيزيد غلاء المعيشة بإسرائيل

04:06 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الكنيست الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال عضو بلجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي، إن قرار تركيا بإغلاق مجالها الجوي أمام إسرائيل وقطع العلاقات الاقتصادية معها سيزيدان غلاء المعيشة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، كما قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقال فيدان: "قطعنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل ولا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى موانئها ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيست الإسرائيلي إسرائيل تركيا هاكان فيدان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة