الأمم المتحدة: أطفال غزة سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي

08:00 ص الخميس 28 أغسطس 2025

أطفال غزة

وكالات

قالت الأمم المتحدة، إن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي، بسبب ما ترتكبه إسرائيل من حصار وحرب إبادة.

وأوضح متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن العام الدراسي الجديد يقترب، وأطفال غزة سيفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي، التعليم حق أساسي ولا يجوز حرمان أي طفل منه.

ودعا دوجاريك إلى حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم، وفقا لما ذكرته وفا.

وأكد ضرورة إعادة فتح المدارس وضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم، محذرا من أن هذه الأزمة تهدد مستقبل جيل كامل في غزة.

