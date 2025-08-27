إعلام عبري: وزيران إسرائيليان قدّما لواشنطن خطة مساعدات جديدة لغزة

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيقود الفريق الإسرائيلي في نقاش اليوم بالبيت الأبيض.

وأشارت المصادر، إلى أن اجتماع ديرمر في البيت الأبيض يهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزيري الشؤون الاستراتيجية والخارجية الإسرائيليان قدما للأمريكيين خطة مساعدات دون حماس أو السلطة الفلسطينية مع سيطرة أمنية لإسرائيل.

وفي سياق منفصل، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، سيشارك هو وجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض.

وأكدت المصادر، أن بلير وكوشنر سيقدمان للرئيس ترامب في اجتماع اليوم أفكارا لخطة ما بعد الحرب في غزة، مشيرة إلى أنه سوف يتم التطرق إلى سبل زيادة المساعدات لغزة التي تشهد مجاعة، وكيفية حكمها دون وجود حماس في السلطة.

وأشارت المصادر، إلى أن توني بلير التقى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بالبيت الأبيض في يوليو الماضي يوم اجتماع ترامب مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن ترامب قال لأعضاء فريقه إنه لا يستطيع مشاهدة أحداث غزة بعد الآن ويجب إنها المأساة.