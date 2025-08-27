وكالات

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% حيّز التنفيذ، اليوم الأربعاء، في خطوة تهدد بتوتير العلاقات بين واشنطن ونيودلهي رغم شراكتهما الاستراتيجية خلال العقدين الماضيين.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، تأتي الرسوم الجديدة إضافة إلى تعرفة عقابية بنسبة 25% فُرضت سابقًا على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ليصل الإجمالي إلى 50% على سلع تشمل الملابس والمجوهرات والأحذية والأثاث والمواد الكيميائية، ما يضعها ضمن أعلى التعريفات الأمريكية، ويوازي ما تفرضه واشنطن على الصين والبرازيل.

وبحسب محللين، فإن الرسوم قد تُلحق ضررًا بآلاف المصدرين الصغار وتهدد النمو الاقتصادي في الهند، خصوصًا في ولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وقد انعكس القرار على الأسواق؛ إذ واصلت الروبية خسائرها لليوم الخامس على التوالي، بينما سجلت البورصات الهندية أسوأ جلسة لها منذ ثلاثة أشهر.

ومن جانبها لم تُعلّق وزارة التجارة الهندية رسميًا، لكن مسؤولًا قال إن المصدرين المتضررين سيحصلون على دعم مالي، مع تشجيعهم على تنويع أسواقهم نحو الصين وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وجاء القرار الأمريكي بعد خمس جولات من المحادثات الفاشلة بين البلدين، حيث فشلت نيودلهي في إقناع واشنطن بخفض التعريفات إلى 15%، أسوة ببعض شركاء الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

وتبرر واشنطن تشديد العقوبات بأن واردات الهند من النفط الروسي تساهم في تمويل الحرب على أوكرانيا، بينما ترفض نيودلهي هذا الاتهام وتصفه بازدواجية المعايير، مشيرةً إلى استمرار العلاقات التجارية بين موسكو وكل من أوروبا والولايات المتحدة.