باكستان تعلن مقتل 47 إرهابيا حاولوا عبور الحدود الأفغانية

باكستان - (د ب أ)

أكدت مصادر أمنية باكستانية أن قوات الأمن قتلت 47 إرهابيا كانوا يحاولون عبور الحدود الأفغانية والتسلل إلى مديرية زهوب بإقليم بلوشيستان.



وأضافت المصادر أن مجموعة كبيرة من الإرهابيين الذين ينتمون إلى ما تعرف بحركة "فتنة الخوارج" وهي فرع هندي لحركة طالبان باكستان المحظورة، كانت تحاول التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة سامبازوا بمديرية زهوب، عندما رصدت قوات الأمن تحركاتهم، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.



وأضافت المصادر أن قوات الأمن نفذت عملية ضد الإرهابيين في الفترة من السابع حتى التاسع من أغسطس، تم خلالها تحييد جميع المسلحين الـ47.

وتابعت المصادر أن "معظم الإرهابيين الذين قتلوا في العملية كانوا مواطنين أفغان".