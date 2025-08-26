أوكرانيا: مقتل وإصابة قرابة 900 عسكري روسي خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و77 ألفا و830 فردا، من بينهم 890 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11134 دبابة، منها 4 دبابات أمس الاثنين، و23178 مركبة قتالية مدرعة، و31979 نظام مدفعية، و1472 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1211 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و53442 طائرة مسيرة، و3598 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و59769 من المركبات وخزانات الوقود، و3950 من وحدات المعدات الخاصة.