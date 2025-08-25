إعلان

19 شهيدًا بينهم 4 صحفيين.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي

07:33 م الإثنين 25 أغسطس 2025

القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي

وكالات

أفادت مصادر طبية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الجيش الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى 19 شهيدًا فلسطينيا وإصابة العشرات، بعد قصف القوات الإسرائيلية لمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأفادت المصادر الطبية بأن إسرائيل قصفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، المستشفى الرئيسي في جنوب غزة، بصاروخين.

واستهدف الصاروخ الإسرائيلي الأول، الطابق العلوي لأحد مباني مستشفى ناصر، وبعد دقائق، بينما كان الصحفيون وعمال الإنقاذ الذين يرتدون سترات برتقالية اللون، يهرعون إلى مكان الحادث عبر سلم خارجي، أصاب صاروخ ثان نفس المكان، وفقا لما ذكره الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى ناصر.

وأضاف المصدر الطبي أن من بين الشهداء 4 صحفيين مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة، إضافة لإصابة عدد من الصحفيين، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

وكان من بين الشهداء أيضا مريم أبو دقة 33 عاما، وهي مصورة صحفية كانت تعمل لحساب وكالة أسوشيتد برس.

وكانت أبو دقة تغطي بانتظام أخبارا متعددة من مستشفى ناصر، بما في ذلك تقريرا حديثا لوكالة أسوشيتد برس عن الأطباء الذين يكافحون لإنقاذ الأطفال من الموت جوعا.

