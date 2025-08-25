روسيا: تدمير 21 مسيرة أوكرانية منها 2 توجهتا صوب موسكو

وكالات

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال ساعات الليل من إسقاط وتدمير 21 مسيرة أوكرانية، منها اثنتان كانتا تتجهان صوب العاصمة موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 24 أغسطس إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 25 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار".

وأوضحت أنه قد تم تدمير 7 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و6 طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك اثنتان كانتا متجهتان إلى موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وأخرى فوق أراضي مقاطعة تفير.

من جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مُسيّرتين كانتا في طريقهما صوب العاصمة الروسية، مضيفا: "خدمات الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام"، وفقا لسكاي نيوز.