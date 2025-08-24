مشادة بين سموتريتش وزامير.. ونتنياهو يحذّرهم: ترامب يريد عملًا سريعًا

وكالات

نشبت مشادة بين رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع حكومة الاحتلال لمناقشة خطة احتلال غزة، ليتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بينهم ويخبرهم أنه ليس لديهم وقت.

القناة الـ 12 الإسرائيلية، قالت إنه خلال انعقاد اجتماع صغير يوم الخميس الماضي لمناقشة خطة احتلال غزة، ضم رئيس الوزراء، ورئيس الأركان، وكبار مسؤولي الدفاع، ورؤساء كتل الائتلاف وقعت مشادة بين وزير المالية ورئيس الأركان.

وأضافت خلال تقرير نشرته يوم السبت، أنه خلال النقاش، نشبت مواجهة غير مألوفة بين رئيس الأركان، إيال زامير، ووزير المالية، وتصاعدت حدة النقاش مع اقتراب انتهاء الاجتماع".

وأشارت إلى أن الخلاف كان بسبب إجابة "إيال زامير" على سؤال طرح خلال الاجتماع عن "كم يلزمنا من الوقت لاحتلال غزة بالكامل؟"، حيث قال: "لا نعرف كم من الوقت سيستغرق إخلاء السكان ولا نعرف مدى التعاون وما هي الإجراءات التي سنتخذها ومن الصعب تحديد جداول زمنية دقيقة".

ورد عليه سموتريتش: "لقد كلّفناك باتخاذ إجراء سريع ومن لا يُخلي سبيله، لا تُعطِه ماءً ولا كهرباء، دعه يموت جوعًا أو يستسلم هذا ما نريده وأنت قادر عليه".

وانضمّ إليه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قائلًا: "ماذا، هل أنت خائف؟".

وأكدت القناة الـ 12، أن رئيس الأركان رد عليهم قائلا: "نحن نعمل في أماكن أخرى، في خان يونس ورفح أنتم لا تفهمون شيئًا أنتم لا تعرفون ما هو اللواء وما هي الكتيبة الأمر يتطلب وقتًا".

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن رئيس الوزراء تجاهل المشادة بين الطرفين، وقاطع النقاش قائلا: "الرئيس ترامب يمنحنا كل الدعم، لكن ليس لدينا وقت غير محدود التحرك لمدة ستة أشهر غير ذي صلة ترامب يريد تحركًا سريعًا وحاسمًا، ولا يريد إطالة أمد الحرب".