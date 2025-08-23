إعلان

صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 281 وفاة

01:52 م السبت 23 أغسطس 2025

قطاع غزة

background

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان:"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 281 شهيدا، من بينهم 114 طفلا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة مجاعة غزة
